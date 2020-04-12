كورونا .. 53 إصابة جديدة في عُمان و142 متعاف في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية الأحد تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599
وكانت سلطنة عمان أعلنت الجمعة عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.
وأتى العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد.
شفاء 142 في الكويت
أما في الكويت فقد، أعلن وزیر الصحة، الشیخ باسل الصباح الأحد شفاء 9 حالات جديدة من مصابی كوفید – 19 لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 142 حالة.
وقال الوزير لوكالة الأنباء الكویتیة إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنین كویتیین ومقیمین اثنین، مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.
يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، طلبت قبل يومين من المتعافين من كورونا التبرع للاستفادة من البلازما في علاج مرضى هذا الفيروس.
كما أعلنت يوم الجمعة الماضي تسجيل 83 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 993.
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