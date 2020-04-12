لأول مرة .. ترامب يعلن “الكارثة الكبرى” في جميع الولايات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

صنف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء السبت، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ.

وأدى وباء كورونا إلى خضوع كافة الولايات الأميركية لإعلان الكوارث الفيدرالي في وقت واحد، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وتلقت جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى جزر فيرجن الأميركية وجزر ماريانا الشمالية ومقاطعة كولومبيا وغوام وبورتوريكو، إعلانا رسميا بشأن الكوارث.

وأظهر إحصاء لرويترز أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفا، السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد، وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16,353 حالة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة.