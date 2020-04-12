أول بؤرة لتفشي كورونا في العالم تعلن “رقم صفر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 03:12 مساءً - مشاركة

أعلنت سلطات مقاطعة “هوباي” الصينية، أول بؤرة تفشي لوباء فيروس كورونا المستجد، الأحد، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو حالات إصابة ليوم 11 أبريل.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، الأحد، أن بر الصين الرئيسي أعلن 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وتراجعت حالات الإصابة بوفيات وإصابات كورونا في الصين منذ أسابيع بعدما تفشي الوباء الفتاك أولا في مدينة ووهان.

وكان أكثر من نصف الحالات الواردة من الخارج في شنغهاي مركز الصين التجاري.

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وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 أبريل كلها لصينيين قادمين من الخارج حسبما قالت لجنة الصحة المحلية، الأحد.

ومن بين الحالات الجديدة في شنغهاي جاءت 51 حالة من روسيا في العاشر من أبريل، أما الحالة الثانية والخمسين فكانت لصيني وصل إلى شنغهاي من زيارة لكندا.

وأعلن إقليم هيلونغ جيانغ بشمال شرق الصين 21 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في 11 أبريل وكلها لصينيين قادمين من روسيا.

وتبلغ الآن حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي 82052 حالة، في حين تبلغ عدد حالات الوفاة 3339 حالة.