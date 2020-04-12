بحضور مقلص للنواب.. العثماني يحل في البرلمان للحديث عن التداعيات الصحية والاقتصادية لكورونا

بعد افتتاح دورته التشريعية الجديدة في ظل حالة الطوارئ الصحية، يوم الجمعة الماضي، يستعد البرلمان لتنظيم جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.

وطبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، من المنتظر أن يحل رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، يوم غد الاثنين، في مجلس النواب، على الساعة الثالثة بعد الزوال في إطار الجلسة الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

ومن المنتظر أن يكون السؤال المحوري لجلسة الغد، متعلقا بـ”التداعيات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.

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وافتتح مجلس النواب، دورته أول أمس الجمعة، بحصر الحضور على رؤساء الفرق، وبرلمانيين من كل فريق، من المنتظر أن يواصل مجلس النواب تقليص الحضور، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وينتظر أن يستمر مجلس النواب في سياسة تقليصه للحضور بجلسات المجلس، بالنسبة إلى حضور الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك بالاكتفاء باستدعاء قطاع واحد في كل الجلسة، مع حضور أكبر لقطاع الصحة، إلى جانب قطاعات أخرى.