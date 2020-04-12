حالة شفاء جديدة من “كوفيد19” في طنجة.. شابة في عقدها الثالث

غادرت شابة، مساء أمس السبت، في طنجة، مستشفى دوق دو طوفار بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لتضاف إلى الحالات المتعافية من “كوفيد19″ في المدينة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24” أن المتماثلة للشفاء في عقدها الثالث، دخلت إلى المستشفى بتاريخ 25 مارس الماضي، بعد ظهور أعراض “كوفيد19” عليها، إذ تم إجراء تحليل مخبري لها أثبت إصابتها بالوباء.

وأضاف المصدر ذاته أن الشابة كانت تتجاوب بشكل ملحوظ مع البروتوكول العلاجي، المعمول به من طرف وزارة الصحة، إذ كانت حالتها مستقرة، طوال وجودها في المستشفى.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال إلى 153 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بحسب البوابة الرسمية للوباء www.covidmaroc.ma.