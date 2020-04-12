بسبب كورونا.. برنامج مسابقات مغربي يصور الحلقة النهائية عن بعد

قرر برنامج “صنعة بلادي”، تصوير الحلقة النهائية من موسمه الحالي، عن بعد، باستخدام وسائل التواصل، بعدما تعذر تصويره داخل الاستوديو، احتراما للتدابير الوقائية، والاخترازية فيروس “كورونا” المستجد.
واتخذ القيمون على البرنامج، الذي يعرض على القناة الثانية، قرار تصوير الحلقة النهائية منه عن بعد، وأخبروا المنافسين المتأهلين لنهائي صنعة بلادي لتصوير فقراتهم من منازلهم.
ويرتقب أن تتواصل لجنة التحكيم مع المشاركين، الذين ينافسون على اللقب، باستخدام اتصالات بتقنية الفيديو.
وكان برنامج صنعة بلادي قد أوقف التصوير بسبب جائحة كورونا، التي حملت معها قرارات إلزامية للبرامج، والسلسلات، التي تصور، منها عدم تجاوز عدد الحاضرين في بلاطو التصوير 30 شخصا.
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