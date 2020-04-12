شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القصر الكبير..سيدة في عقدها الثامن

تعافت امرأة مسنة، مساء أمس السبت، بمستشفى للامريم في العرائش، من فيروس كورونا المستجد، لتكون أول حالة تماثلت للشفاء من “كوفيد19″ على مستوى مدينة القصر الكبير.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24” أن المتعافية، البالغة من العمر 84 عاما، والقاطنة في حي الديوان، عادت من مدينة طنجة، في منتصف شهر مارس الماضي، إذ كانت في زيارة إلى إحدى أقاربها، مرجحا أن تكون العدوى قد انتقلت إليها في تلك الزيارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المصابة ظهرت عليها أعراض “كوفيد19” في أواخر شهر مارس الماضي، إذ جرى نقلها في البداية إلى مستشفى القصر الكبير، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى للامريم، قصد إجراء تحليل مخبري لها للتأكد من إصابتها بالفيروس التاجي.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال إلى 153 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة على المستوى الوطني 1617 حالة مؤكدة.