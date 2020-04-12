ثلاث قصائد نثريّة عن الجائحة | ريك باروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

في أثناء الجائحة، راحت منّي الشهوات الصغيرة الّتي كانت قِطَعًا من السكّر تحلّي كلّ يوم. شهوات الصور الخلاعيّة، شهوات ماكينات بيع الحلوى، شهوات الطموح. كانت كأنّها زهورٌ ضُغِطَتْ حتّى الشفافية بين صفحات كتابٍ في الفلسفة. كنت ألتهم النوم والعبارات. "الحياة لعبةٌ جائزتها الحبّ الحقيقيّ"، كما كان يغنّي المغنّي، مفضضًا كلّه. مَنْ يدري أيّها الأصدق الآن؛ حصيلات الوفيات، أم تلك الدرافيل العائدة إلى قنوات فينيسيا الخالية؟

***

في أثناء الجائحة كنت أصلّي كما لم أفعل منذ الطفولة. كنت أصلّي من أجله، من أجلها، من أجلها، من أجلها، من أجلها، من أجله. ما كنّا نعرف بِمَ سيأتي اليوم، مثل الخال الّذي يمدّ قبضتين مضمومتين، في إحديهما رصاصة. مثل الله، كان كّل يومٍ ينبسط وينتشر بغير تحديد. إله ضوء القمر الّذي يغمر ساحة السيّارات الخاوية. إله اللوحات في المتاحف المعتمة، يوحشها صوت أطفال المدارس.

***

في أثناء الجائحة، أعجزني التمييز بين العزلة والوحدة، بين السفاسف والأخبار، بين ضبط النفس والتحريم. ذهبت إلى مضمار المدرسة المقحل، فأحسست أنّي قطعة ثيابٍ تنتظر الرتق، تدور في دوائر. كانت النوارس فوقي تشبه المقصّات. فكّرت كيف كنّا نفكّر في الطبيعة على أنّها امتدادٌ لا ينتهي. كان هذا جزءًا من الكارثة.

Advertisements

ريك باروت Rick Barot: شاعر أمريكيّ من أصل فليبينيّ، وُلِدَ في الفلبّين عام 1969. يقيم حاليًّا بمدينة سان فرانسسكو، وقد كتب هذه القصائد النثريّة القصيرة، وغيرها، منذ بداية الجائحة وبدء تأثّر الولايات المتحدّة بها في آذار (مارس) مارس الماضي، فقرّر أحد أصدقائه من الناشرين جمعها ونشرها في مَلْزَمَة (chapbook)، توشك أن تخرج من المطابع. نشر الشاعر القصائد المترجمة أعلاه في حسابه على تويتر.

شريف بهلول

طبيب ومترجم مستقلّ من مصر، يهتمّ بترجمة الآداب العالميّة، عن الإنجليزيّة والفرنسيّة.