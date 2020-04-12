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البحرين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1071، بينهم 6 وفيات بالفيروس.

 

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وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 من هذه الحالات الجديدة تعود لعمال وافدين وحالتين قادمتين من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي .

 

 

وأشارت إلى أن حالات الشفاء من ارتفعت إلى 557 حالة، بعد تعافي حالتين جديدتين.

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