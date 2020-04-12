شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الصحة بوادي وصحراء حضرموت يتسلم ٦ سيارات اسعاف و تجهيزات طبية والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت،اليوم الاحد، ٦ سيارات اسعاف رباعية الدفع وعدد من التجهيزات الطبية و الادوية والمعقمات وادوات الحماية لمراكز العزل العلاجية لمجابهة جائحة كورونا مقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، تضم التجهيزات حوالي ٣٠ جهاز مع مستلزمات طبية اهمها اجهزة تنفس صناعي واثاث . واوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بان تلك التجهيزات سيتم توزيعها لمستشفى الحياة لعزل وعلاج حالات كوفيد ١٩ وعدد من المستشفيات..داعيا رجال الاعمال والشركات التجارية الى مساندة جهود السلطة لمواجهة كورونا.

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