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شكرا لقرائتكم خبر عن "عاصفة" حفتر تتجه صوب محاور طرابلس والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
عزز الجيش الوطني الليبي وجوده على محاور القتال في طرابلس بإرسال قوات عسكرية جديدة للمشاركة في العمليات الدائرة.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان، أنه تم الدفع بكتيبة العاصفة التابعة للقيادة العامة للاشتراك في القتال .. وفق “العين“.
وقالت إن "كتيبة العاصفة تتحرك بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزا للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور".
والجمعة، أعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرتين تركيتين من دون طيار (مسيرة) قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد تابعة لقوات ما يسمى "حكومة الوفاق".
وتعد الطائرات المسيرة، المرسلة بدعم من أنقرة، ضمن الأسلحة التي تستخدمها المليشيات الإرهابية في معاركها مع القوات الليبية.
وتخوض قوات الجيش الليبي معارك عنيفة على أغلب خطوط التماس بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مدينة مصراتة بمنطقة أبوقرين والسدادة، حيث استهدفت مدفعية الجيش غرفة عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات مليشيات الوفاق.
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