ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 2979

الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 2979 حالة.



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وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد ارتفع إلى 7 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 275.