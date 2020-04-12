شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 630 والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 630.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 20 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 77 حالة.

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