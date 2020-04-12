الجريري يناقش الترتيبات النهائية لافتتاح المستشفى الحميات بالمكلا

الأحد 12 أبريل 2020

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري اليوم بالطاقم الطبي والفني والإداري بمستشفى الحميات ( فلك) ومركز معالج حالات كورونا ( Covid-19 )الترتيبات النهائية لافتتاح المستشفى والوقوف على أبرز المهام المناطة بكل طاقم وآلية العمل التي ستتم في المستشفى ، مستعرضا الدليل الإرشادي الصحي لوزارة الصحة العامة والسكان وبروتوكولات العلاج والعناية التمريضية بمرضى فيروس كورونا .



وفي اللقاء شدد الوكيل الجريري على جميع الطواقم الطبية العاملة في المستشفى بضرورة الالتزام والتقيد بكافة البروتوكولات العلاجية المتبعة في الدليل الإرشادي لوزارة الصحة والعمل بروح الفريق الواحد استشعار الواجب المهني في أداء المهمة الإنسانية والوطنية .

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وحيا الوكيل الجريري الروح العالية التي يتمتع بها الفريق الطبي في المستشفى والجاهزية التي يتمتع بها كل الطاقم وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وأنهم الصف الأول وخط الدفاع الذي سيقف في مجابهة فيروس كورونا ، ناقلا لهم تحيات وزير الصحة الأستاذ ناصر محسن باعوم ومحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي يتابع كل الترتيبات أولا بأول مقدما كل الدعم والعناية للقطاع الصحي بالمحافظة والعاملين فيه.

وألمح الوكيل الجريري إلى أن مستشفى الحميات ومركز معالجة حالات كورونا يضم 150 سريرا للترقيد يشمل الرجال والنساء والأطفال بالإضافة إلى وجود 10 أسرة عناية مركز مع 10 أجهزة تنفس صناعي وأن قوام الكادر المشغل 150 عاملا صحيا.