شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 47 إصابة جديدة وتعافي حالتين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي حالتان من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 557 حالة حتى الآن.

وأشارت إلى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة، 45 منها تعود لعمال وافدين وحالتين قادمتين من الخارج وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.