شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفرض الحجر الصحي على مهاجرين داخل سفينة إنقاذ والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة النقل الإيطالية اليوم الأحد أنه سيتم نقل المهاجرين على متن سفينة الإنقاذ الخيرية الألمانية "آلان كردي" إلى سفينة أخرى وسيخضعون لحجر صحي هناك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل المهاجرين إلى سفينة أخرى" في الساعات المقبلة" بدعم فني من خفر السواحل الإيطالي.

وأضافت الوزارة في بيان أنه على متن السفينة، سيتم فحصهم من قبل لجنة الصليب الأحمر والسلطات الصحية الإيطالية. وتلك الفحوص لا يمكن أن تجرى في ميناء إيطالي، بسبب الوباء.

وكانت الحكومة الألمانية قد طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي المساعدة في ضوء محنة سفينة الإنقاذ الألمانية الخاصة "آلان كردي"، التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط وعلى متنها حوالي 150 مهاجرا.