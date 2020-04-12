شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجو تسجل ثاني وفاة بالإيبولا والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد إن جمهورية الكونجو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.

وحالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تعلن الكونجو اليوم الأحد انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض.