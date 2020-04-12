دعا قرابة 50 مواطن أيزيدي، الأحد، خلية الأزمة في محافظة نينوى بالسماح لهم بالدخول إلى المحافظة. وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "٥٠ مواطناً ايزيدياً يناشدون خلية الأزمة في محافظة نينوى بالسماح لهم لدخول المحافظة بعد ان قضوا ليلة في سيطرة البراري في مدخل محافظة نينوى".



وأضاف البياتي أن "هنالك تعميم من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتسهيل عبورهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 مواطن ايزيدي يناشدون خلية الأزمة في نينوى بالسماح لهم بالدخول للمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.