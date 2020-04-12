'كورونا' يفتك بالقارة العجوز ويودي بحياة 75 ألفا

أسفر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عن وفاة أكثر من 75 ألفاً في قارة أوروبا لوحدها، ثمانون بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.
أما في طليعة أكثر الدول تأُثراً، تأتي إيطاليا مع 19468 وفاة في المركز الأول، ثم إسبانيا ثانيا مع تسجيل 16972 وفاة، أما فرنسا فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة سجلت 9875 وفاة حتى التاسعة بتوقيت غرينتش جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.
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