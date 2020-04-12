المركزي: خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للودائع المصرفية سيعزز سيولة المصارف بترليون دينار

اكد البنك المركزي، الاحد، ان خفض نسبة الاحتياطي الألزامي للودائع المصرفية سيعزز سيولة المصارف بمبلغ يصل الى ترليون دينار ويخفف اثر الانكماش الناتج عن ازمة كورونا وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإجراءات الاخيرة التي قام بها هذا البنك والمتعلقة بخفض نسبة الاحتياطي الألزامي للودائع المصرفية ستساهم في تعزيز سيولة المصارف بمبلغ يصل الى ترليون دينار عراقي".



واضاف البنك، أن هذا الاجراء يأتي "لتخفيف اثر الانكماش الناتج عن جائحة كورونا".

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