النجف تقرر غلق العيادات الخاصة واستشاريات المستشفيات الاهلية لمدة اسبوع

قررت النجف، الاحد، غلق العيادات الخاصة في المحافظة والاستشاريات بالمستشفيات الاهلية لمدة اسبوع، عازية القرار الى حماية الكوادر الطبية وتعزيز الرصد للحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا وقال نقيب الأطباء في المحافظة الدكتور علي العوادي في بيان تلقته الخليج 365، "بناء على قرارات خلية الازمة ولغرض أسناد خطة حظر التجوال ولحماية المرضى والكوادر الطبية على حد سواء و لغرض تعزيز الرصد للحالات المشتبة بها تقرر غلق جميع العيادات الخاصة في مختلف إنحاء المحافظة وإعتباراً من 12/4 ولمدة اسبوع قابل للمراجعة والتقييم بعدها".



وأضاف العوادي، "ايضا تقرر غلق الاستشاريات في المستشفيات الاهلية كافة وهذا الأمر ملزم للجميع وبدون إستناءات وغير قابل للمراجعة بالوقت الحاضر"، محملا "أدارة المستشفى الاجراءات القانونية والتي بضمنها الغلق في حالة المخالفة".



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