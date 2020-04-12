أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في مناطق سلوان ووادي حلوة بالقدس المحتلة.

وقال ملحم إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين الفلسطينيين في القدس.

وأضاف: "الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهلنا واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهلنا جراء المعيقات التي توضع من قبل سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها".

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وتابع: "وفق مصادر محلية فإن عدد الإصابات في المدينة المحتلة بلغ 36 إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات بين أهلنا في القدس المحتلة تتراوح بين 65 و70 حالة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: "إذ تتوجه الحكومة بالتحية إلى أهلنا المرابطين في المدينة، وتشكرهم على وعيهم وسرعة استجابتهم للتعليمات والتدابير الوقائية، والتزامهم بالإعلان عن أي إصابة بينهم، فإنها تدين الإجراءات التي تعطل قيام الهيئات والمؤسسات الوطنية بواجباتها تجاه أهلنا، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي".

وحتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المصابين بالقدس الشرقية المحتلة.

وتشمل إسرائيل أعداد المصابين بالقدس الشرقية ضمن الإصابات في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي ولكنها لا توضح أعداد الإصابات بالقدس الشرقية المحتلة.