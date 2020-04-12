كورونا في 100 يوم.. تسلسل زمني للجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أواخر ديسمبر 2019 ظهر التهاب رئوي غامض في سوق مدينة ووهان الصينية وأصاب 59 شخصا حتى يومنا هذا يستمر في إسقاط المصابين والوفيات.. كورونا يفترس الطيور الجارحة

8 يناير 2020 منظمة الصحة العالمية اعتبرت الإصابة ناجمة عن فيروس من سلالة "كورونا" فرنسا تستثني الحيوانات من "حجر كورونا".. ما القرار؟

11 يناير 2020 تسبب الفيروس في أول وفاة بالصين وفي نهاية يناير 2020 "الصحة العالمية" تعلن وضعا دوليا طارئا بشأن الفيروس الغامض، Advertisements 7 فبراير 2020 وفاة الطبيب الصيني لي وينليانغ مكتشف فيروس كورونا المستجد، أما 15 فبراير 2020 سجلت أول حالة وفاة في فرنسا. وفي أواخر فبراير 2020 تسارع وتيرة الإصابات وفي إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، 11 مارس 2020 الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباء عالميا ووصفته بالجائحة . 2 أبريل 2020 الصين تتخلص من كورونا، 8 أبريل 2020 مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار كورونا تعود للحياة من جديد وفي 9 أبريل 2020 تخطى عدد المصابين بالفيروس 1.5 مليون مصاب حول العالم أما في 10 أبريل 2020 أوروبا تتحول إلى بؤرة للفيروس وأمريكا تسجل 475.237 مصابا بفيروس كورونا.

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