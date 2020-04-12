أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 630.



وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 20 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد 77 حالة.