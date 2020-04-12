ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 20964 والوفيات 1141

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

زاد عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بنسبة 1ر5 بالمئة عن أمس السبت، ليصل إلى 20964 حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جون هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 1141، بينما المتعافين 173.

وكانت أول حالة للفيروس قد سجلت في البرازيل منذ حوالي ستة أسابيع .