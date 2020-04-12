انت الان تتابع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في #البرازيل إلى 20964 والوفيات 1141 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
زاد عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بنسبة 1ر5 بالمئة عن أمس السبت، ليصل إلى 20964 حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جون هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 1141، بينما المتعافين 173.
وكانت أول حالة للفيروس قد سجلت في البرازيل منذ حوالي ستة أسابيع .
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