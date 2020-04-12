شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا: اصابات كورونا تتجاوز 120 الف بعد تسجيل 2821 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الالمانیة،الیوم الاحد، تسجیل 2821 حالة اصابة بفیروس (كورنا المستجد - كوفید 19)، لیتجاوز اجمالي الاصابات 120 الف حالة.



وقال مدیر معھد روبرت كوخ للابحاث الطبیة والمختص برصد حالات مرض (كورونا) لوثار فیلر في ایجاز صحفي یومي"ان العدد الإجمالي للمصابین في ألمانیا بلغ 120479 إصابة في حین بلغ العدد الإجمالي للوفیات 2673 حالة وفاة".

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