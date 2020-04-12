شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 2979 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الأحد، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 2979 حالة.

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وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد ارتفع إلى 7 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 275.