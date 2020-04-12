روسيا تسجل 2186 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض.



وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 15770 حالة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع بواقع 24 إلى 130 وفاة.

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وأعلن المركز، السبت، أن 250 مريضا تماثلوا للشفاء، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا ألف شخص ووصل إلى 1045.

وأجرت السلطات الروسية 1.18 مليون فحص لكورونا، وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، حيث يوجد بها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.