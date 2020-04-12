طائرات تركية مسيرة تقصف سيارتي إسعاف قرب بني وليد الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدف الطيران التركي المسير سيارتي إسعاف قرب مدينة بن وليد الليبية، وسط أنباء أولية عن مقتل السائقين.



وقال شهود عيان وفقا لــ "العين الإخبارية"، الأحد، إن الطائرة التركية المسيرة استهدفت بالقصف الصاروخي سيارتي إسعاف وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها.

وأفاد شهود عيان بأنها المرة الخامسة في الساعات الأولى من صباح الأحد التي يقوم فيها الطيران التركي المسير باستهداف مدينة بني وليد وسط ليبيا (180 كيلو جنوب غربي طرابلس) ما أسفر عن وقوع ضحايا.

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والأسبوع الماضي كثفت مليشيات السراج هجومها بالطائرات التركية المسيرة على مدينة بني وليد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

كما قصفت الطائرات التركية المسيرة مساعدات طبية وغذائية تتعلق بمكافحة وباء كورونا داخل مدينة ترهونة (90 كم جنوب العاصمة).

وتمثل بني وليد أحد المواقع الاستراتيجية في ليبيا، باعتبارها نقطة الوصل بين الجنوب وبوابة السدادة التي تربطها بمصراتة.

وتقطن مدينة بني وليد قبيلة ورفلة، وهي إحدى كبرى القبائل الداعمة للجيش الليبي، وتقوم بدور وطني بتأمين شريان الربط وحلقة الوصل بين القوات المسلحة في ترهونة وطرابلس والجنوب، إذ تعد خط الإمداد القادم من الجنوب للجيش الليبي في اتجاه العاصمة.