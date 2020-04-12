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الجيش الليبي يستهدف تمركزات للمليشيات شرقي مصراتة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

الجيش الليبي يستهدف تمركزات للمليشيات شرقي مصراتة

متابعات_ نيوز

أعلن الجيش الليبي عن استهداف تمركزات مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية في منطقة القداحية جنوب شرق مدينة مصراتة.

 

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن "مقاتلات السلاح الجوي شنت سلسلة غارات جوية على تمركزات المليشيات في شيل أم الخراب بمنطقة القداحية جنوب شرقي مصراتة".

 

وأضافت الشعبة أن "الغارات استهدفت أيضا مواقع خصصت لتخزين الأسلحة والدخائر بذات المنطقة".

 

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وتابعت الشعبة أن القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت تعزيزات ضخمة لمحاور القتال في العاصمة طرابلس وغرب مصراتة.

 

وأشارت إلى أن كتيبة "العاصفة" ذات الكفاءة القتالية العالية انطلقت دعما لمحاور القتال، بعد أن تم تجهيزها بكل العدة والعتاد.

 

ويخوض الجيش الليبي معارك عنيفة على أغلب خطوط التماس بالعاصمة طرابلس وجنوب شرق مدينة مصراتة بمنطقة أبوقرين والسدادة، حيث استهدفت مدفعية الجيش غرفة عمليات مشتركة لضباط أتراك وقيادات مليشيات الوفاق.

 

وبحسب الإحصائيات فإن المليشيات سحبت حتى الآن أكثر من 12 جثة لم تعرف هويتها من تحت أنقاض المبنى الذي اتخدته كغرفة عمليات تابعة لها.

 

ورفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية للتصدي لأي هجوم من المليشيات الإرهابية المعززة من تركيا والمدعومة بمرتزقة وإرهابيين قادمين من سوريا، بمحيط طرابلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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