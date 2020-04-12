انور الخليل رداً على حسن خليل: اخجل واعتذر من الذين ظللتهم بكلامك الكاذب

توجه النائب ​انور الخليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى الوزير السابق ​علي حسن خليل​، مشيراً الى انه "قرأ صباح اليوم رسالته فيما يتعلق بتعويم ​بنك بيروت​ ​الرياض​ ش.م.ل لأقول لك بأسف عميق أنك تكذب فيما تقول وتظلل الرأي العام فيما تدعي، وتصحيحاً لحقدك التاريخي اوضّح بأنني أنا من سعى الى دمج بنك بيروت الرياض بناءً على قناعة كاملة كنت أُبشّر وأكرر الدعوة إليها في كل كلمة ألقيها أمام ​المصارف​ العربية ومنها ال​لبنان​ية بوجوب الذهاب الى دمج المصارف الكبيرة ليصبح لدى الأمة العربية مصارف بحجم تلك الموجودة في ​اوروبا​ و​اميركا​، وقد استغرق بحثي لتنفيذ هذه الرؤية في مجلس ادارة بنك بيروت الرياض مايقارب ​السنة​ للحصول على موافقته".

ولفت الحليل الى انه "تم على أثر ذلك دمج مصرفنا مع بنك بيروت وكان على أساس Net Asset Value و تم التبادل والتوقيع على عقود الدمج دون ماتذكره من كذبٍ وتلفيقٍ للواقع انه تعويمٌ للمصرف، ولو كان كما تدعي كذباً وبهتاناً لكان وضع ​مصرف لبنان​ يده على المصرف واشتراه بليرة لبنانية واحدة كما فعل مع مصارف اخرى قام بتعويمها، وكان لا يمكن ان يُدفع أي أثمان للمساهمين في بنك بيروت الرياض، واما فيما يتعلق بسنّي المتقدم فأنني اعتز بما زلت أقدم من صالح الأعمال لإعلاء شأن منطقتي الجنوبية بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام بينما انت تقبع بخنوعِ وذلّ المنافقين والشتّامين في شباب عمرك عاجزاً أن تقدم ولو مشروعاً واحداً لإعلاء شأن أهلك ومحيطك، فاخجل واعتذر من الذين ظللتهم بكلامك الكاذب".