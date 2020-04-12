أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، الى انه "التزاماً بقرار التعبئة العامة والابتعاد عن التجمع تفاديا لانتشار ​الكورونا​ احتفلت رعية حاصبيا ب​عيد الفصح​ المجيد بقداس حضره بضعة اشخاص في ​كنيسة​ مار جاورجيوس ترأسه الأب ​اميل حداد​، الذي تمنى في عظته أن "يتخطى ​لبنان​ المرحلة الصعبة التي يمر بها"، منوها بـ"الجهود الجبارة التي يبذلها الطاقم الطبي و​الأجهزة الأمنية​ لتجميل لبنان خطر انتشار فيروس الكورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رعية حاصبيا تحتفل بعيد الفصح بقداس حضره بضعة اشخاص بكنيسة مار جاورجيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.