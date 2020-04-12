بو جوده: نعيش مرحلة خطيرة للغاية بسبب نهب أموالنا وسرقتها من قبل الذين ائتمانهم عليها

أكد راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية المطران جورج بو جوده خلال ترأس قداس ​عيد الفصح​ في ​كنيسة​ مار انطون في دير مار يعقوب في بلدة كرم سده - ​قضاء زغرتا​، اننا "نعيش مرحلة خطيرة على صعيد حياتنا اليومية، وعلى الصعيد ال​اقتصاد​ي، مرحلة خطيرة للغاية بسبب نهب أموالنا وسرقتها، من قبل الذين ائتمانهم عليها، سياسيين ورجال اعمال، واقتصاد، ومصرفيين، لم يكونوا أمناء عليها، وخاصة انها ثمرة كفاح وجهاد الكثيرين منا، ليكون قرشهم الأبيض في خدمتهم في اليوم الأسود، فجعلوا من أيامهم كلها سوداء لسوء الحظ، ونعيش في هذه الأيام، وعلى الصعيد ​العالم​ي مرحلة خطيرة للغاية بسبب إنتشار هذا الوباء الفتاك (Corona Virus) فيروس لا يرى أركع العالم كله ويركعه، نتيجته الملايين من المرضى والألوف من الموتى، وقد يكون هذا الفيروس من صنع ​الإنسان​ الذي أراد أن يجعل منه سلاحاً ضد الآخرين فتحول إلى سلاح ضده، ولم يعد بإمكانه السيطرة عليه".

ولفت بو جوده الى "إننا نرفع الصلوات اليوم، ونتضرع إلى الرب أن ينير عقول العلماء والباحثين كي يتمكنوا من إيجاد ​الدواء​ الناجع له، ويعرفوا أنهم مهما تقدموا في العلم والثقافة والأبحاث يبقى هنالك قوة أقوى منهم جميعا هي قوة الرب الخالق والمحب والذي وحده ينجينا ويعيد إلينا ​الحياة​".