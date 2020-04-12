المفتي زغيب: هناك تقاعص بارواح اللبنانيين سواء الطلاب بالخارج او السجناء الذين هم بخطر

أشار المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ المكلف من ​المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى​ ودار الافتاء الجعفري متابعة ملف الطلاب ال​لبنان​يين في الخارج، أنه "تلقى رسالة من الطالب اللبناني في روسيا هادي دندش بإسم مجموعة كبيرة من الطلاب اللبنايين في روسيا يشرح فيها معاناة الطلاب بعد تواصلهم اليومي مع ​السفارة​ اللبنانية في موسكو، وانهم بعد غياب التنسيق بين السفارة وروسيا قد تلقوا حلا بديلا عبر تواصلهم مع شركة طيران روسية لإجلاء الطلاب بأقل من نصف السعر المعروض والذي لا يتناسب مع ​الوضع الاقتصادي​ الذي نعيشه".

ولفت زغيب الى انه "نضع هذه المناشدة في عهدة ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ​الحكومة​ والسلطة في لبنان وننقله الى الشعب اللبناني حتى يعلم بان هناك تقاعص واستخفاف بارواح اللبنانيين سواء الطلاب الذين يناشدون وحتى الان لم تتحرك ضمائر الحكام في لبنان من اجل التجاوب معهم واعادتهم الى وطنهم وايضا ​السجناء​ الذين هم في معرض الخطر ايضاً واخر بدعه تحدثو عنها جهاز التعقيم الذي قيل بانهم وضعوه على باب ​سجن رومية​"، متأسفاً "حتى متى سيبقى المواطن على لائحة الانتظار السلطوي دون مراعاة لمشاعره وباستخفاف واستهتار تام بروحه"؟.