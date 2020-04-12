المطران رحمة: كل ما عند الله أعطانا اياه من أجل السير نحو الخلاص

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي احتفلت بقداس ​الفصح​ المجيد فاقيمت القداديس في كنائس المنطقة.

واحيت الرعية المارونية في ​دير الأحمر​ و​البقاع الشمالي​ و​بعلبك​ قداسا ترأسه راعي الابرشية ​المطران حنا رحمة​ الذي القى عظة الفصح في ​كنيسة​ سيدة بشوات، أكد فيها ان "كل ما عند الله أعطانا اياه من أجل السير نحو الخلاص".

وسأل "أين أصبح ​العالم​ بعدما ابتعد عن القيم وفي كل يوم نسمع عن ​ضحايا​ جديدة ومجازر تحصل بالمئات والالافبين ابناء البشر في ​فرنسا​ واسباني وايطالي و​الصين​ و​إيران​"، داعيا الى ​الصلاة​ "كي يبعد عنا الله هذا الوباء".