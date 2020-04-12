المطران رحمة: كل ما عند الله أعطانا اياه من أجل السير نحو الخلاص

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي احتفلت بقداس الفصح المجيد فاقيمت القداديس في كنائس المنطقة.
واحيت الرعية المارونية في دير الأحمر والبقاع الشمالي وبعلبك قداسا ترأسه راعي الابرشية المطران حنا رحمة الذي القى عظة الفصح في كنيسة سيدة بشوات، أكد فيها ان "كل ما عند الله أعطانا اياه من أجل السير نحو الخلاص".
وسأل "أين أصبح العالم بعدما ابتعد عن القيم وفي كل يوم نسمع عن ضحايا جديدة ومجازر تحصل بالمئات والالافبين ابناء البشر في فرنسا واسباني وايطالي والصين وإيران"، داعيا الى الصلاة "كي يبعد عنا الله هذا الوباء".
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