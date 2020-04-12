النشرة: مدينة بعلبك والقرى المحيطة التزمت بقرار حظر التجول

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن مدينة بعلبك والقرى المحيطة، التزمت التزامًا كاملا بقرار حظر التجول، حيث خلت الشوارع من السيارات وغابت المارة وأقفلت المحال والمتاجر الغذائية، كما اقامت القوى الأمنية حواجز على الطرقات الرئسية والفرعية ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.
كما جابت اليات بمكبرات الصوت تحث المواطنين على الحجر المنزلي والالتزام بقرارات الحكومة ووزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا.
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