النشرة: مدينة بعلبك والقرى المحيطة التزمت بقرار حظر التجول

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن ​مدينة بعلبك​ والقرى المحيطة، التزمت التزامًا كاملا بقرار حظر التجول، حيث خلت الشوارع من السيارات وغابت المارة وأقفلت المحال والمتاجر الغذائية، كما اقامت ​القوى الأمنية​ حواجز على الطرقات الرئسية والفرعية ونظمت ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

كما جابت اليات بمكبرات الصوت تحث المواطنين على ​الحجر المنزلي​ والالتزام بقرارات ​الحكومة​ ووزارة ​الصحة​ للحد من تفشي ​فيروس كورونا​.