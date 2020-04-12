أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة.
ولفتت إلى ان "حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني يوم الجمعة.
وكان من المقرر أن تعلن الكونغو انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ آب 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: تسجيل حالة وفاة ثانية في الكونغو بفيروس الإيبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.