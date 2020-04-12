أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، أحيت عيد الفصح بقداس أقيم في ​كنيسة السيدة​ في النبطية اقتصر على حضور عدد من المؤمنين ورعية وخدم الكنيسة وتمت تلاوة القداس عبر تسجيل مسبق. كما أقيم قداس مماثل في كنيسة ​بلدة الكفور​، وفي بلدة صربا أقيم قداس ترأسه الاب شربل هاشم وحضره عدد من المواطنين وبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابناء البلدة الذين لازموا منازلهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إحياء الفصح بقرى النبطية بقداديس إقتصرت على عدد قليل من الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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