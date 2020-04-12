الكرملين: غياب الاتفاق بشأن النفط سيدفع الاقتصاد العالمي إلى فوضى

شدد الكرملين على أهمية التوصل إلى اتفاق بين دول العالم بشأن أسعار النفط، محذرا من أن غيابه يهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى فوضى لن يسيطر عليها أحد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،في حديث تلفزيوني، إلى أن "العالم بأسره يحتاج إلى الاتفاقات لأن الاقتصاد العالمي، في حال عدم إبرام هذه الصفقة، سيكون على وشك فوضى عارمة في أسعار الطاقة".
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