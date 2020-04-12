الرئيس الإسرائيلي يرفض تمديد المهلة المحددة لغانتس لتشكيل حكومة

أفادت "​القناة 13​" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي، ​رؤوفين ريفلين​، رفض طلب ​بيني غانتس​، بتمديد مدة التكليف ل​تشكيل الحكومة​. وتنتهي المهلة المحددة لغانتس الخاصة بتشكيل الحكومة، غداً، حيث من المتوقع، أن يضطر الرئيس الإسرائيلي لنقل التفويض إلى (كنيست)، مما يمنح فرصة لأحد أعضائها، حال قام بجمع 61 توقيعاً للحصول على فرصة، لمحاولة تشكيل الحكومة.

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