منظمة الصحة: الكونغو تسجل ثاني وفاة بالإيبولا في غضون أيام

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ان "جمهورية ​الكونغو​ الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس ​الإيبولا​ في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة"، مشيرة الى ان "حالة الوفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا ولها صلة بوفاة أخرى بالإيبولا في مدينة بيني يوم الجمعة".

هذا وكان من المقرر أن تعلن الكونغو، "انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ آب 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض".