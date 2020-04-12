وزارة العدل الإماراتية تبدأ بخدمة عقود الزواج عن بعد

أكدت ​وزارة العدل​ في ​الإمارات​ أنها بدأت العمل بخدمة عقود ​الزواج​ عن بعد، وذلك للمحافظة على ​الصحة العامة​ وسلامة المتعاملين والعاملين بالمحاكم في ظل الأوضاع الحالية وجهود مكافحة ​فيروس كورونا​.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء من أجل "الحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية وفي اطار توفير أفضل الخدمات الحكومية عن بعد".

وتشمل خدمة عقد الزواج عن بعد "تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الجهات في مكان واحد، بما يضمن تفادي الاختلاط المباشر".