الصحة القطرية: إرتفاع عدد الوفيات إلى 7 والإصابات إلى 2979

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية عن تسجيل حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الوفيات إلى 7، كما أعلنت عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد 2979 حالة مؤكدة في البلاد.

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