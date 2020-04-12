الصحية الإيرانية: تسجيل 117 وفاة جديدة جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية ال​إيران​ية عن "تسجيل خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 117 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19"، مشيرة الى ان "حصيلة ​ضحايا​ كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من 4357 حتى 4474 حالة وفاة".

وأكدت السلطات أن "إجمالي عدم الإصابات المؤكدة بالعدوى في ​ايران​ ارتفع منذ أمس من 70029 حتى 71686 حالة، وأن 3930 مريضاً لا يزالون في حالة حرجة"، موضحة ان "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43894 شخصاً، والسلطات أجرت حتى اليوم 263388 فحصا لكورونا".

هذا وشهدت حصيلة الوفيات بكورونا اليوم في إيران انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 125 وفاة جديدة.