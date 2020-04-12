وقع ​زلزال​ بقوة 6.1 درجة، في جنوب ​المحيط الهندي​، وفقا للمسح الجيولوجي الأميريكي (USGS). يقع مركز الزلزال على بعد 96 كم من جزيرة ​أمستردام​ المملوكة ل​فرنسا​ على عمق 10 كم. ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الأضرار والضحايا، فيما لم يتم الإعلان عن خطر من حصول ​تسونامي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب المحيط الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.