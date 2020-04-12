حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي باستهداف مخازن الأدوية في طرابلس

اتهمت ​حكومة الوفاق​ الوطني المعترف بها دوليا، الجيش الوطي الليبي الذي يقوده المشير ​خليفة حفتر​ باستهداف مخازن ​الأدوية​ في منطقة السواني جنوبي العاصمة ​طرابلس​.

وشددت قوات ​الحكومة​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن "هذا الحادث جاء بعد يومين من استهداف قوات حفتر مخازن الأدوية في ​مستشفى​ الخضراء بطرابلس التي تحتوي على معدات الحماية و​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​".

وحملت قوات الوفاق، ​الجيش الليبي​ "المسؤولية عن قصف المستشفى على مدى يومين، ما أدى إلى إصابة طبيب بالشظايا خلال إجرائه ​عملية جراحية​ في ليبيا".