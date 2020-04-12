حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي باستهداف مخازن الأدوية في طرابلس

اتهمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الجيش الوطي الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر باستهداف مخازن الأدوية في منطقة السواني جنوبي العاصمة طرابلس.
وشددت قوات الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن "هذا الحادث جاء بعد يومين من استهداف قوات حفتر مخازن الأدوية في مستشفى الخضراء بطرابلس التي تحتوي على معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا".
وحملت قوات الوفاق، الجيش الليبي "المسؤولية عن قصف المستشفى على مدى يومين، ما أدى إلى إصابة طبيب بالشظايا خلال إجرائه عملية جراحية في ليبيا".
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