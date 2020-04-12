سلطات المغرب: تسجيل 3 وفيات وعشرات الإصابات بكورونا ب24 ساعة

سجلت السلطات الصحية المغربية 3 حالات وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة إعلانها تسجيل 72 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1617، مؤكدةً أن "حصيلة الإصابات في المملكة 1617، ما يمثل ارتفاعا بـ90 حالة مقارنة مع معدلات يوم أمس 1527 حالة".
وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد 113 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 153 شخصا، ووصل عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 6856 حالة.
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