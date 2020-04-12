نائب إيراني: الفقراء يشكلون النسبة الأعلى في وفيات كورونا

كشف نائب ​وزير الصحة​ ال​إيران​ي، ايرج حريرجي أن الفقراء في إيران يشكلون النسبة الأعلى، في ​وفيات​ ​كورونا​ في البلاد.

ولفت حريرجي المتعافى من كورونا المستجد (​كوفيد 19​) إلى انه "تشير الدلائل إلى أن وفيات الفيروس أعلى بين الفقراء، وذلك بسبب أنهم قليلا ما يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الطبية"، مشيرا إلى أن "أثره الاقتصادي أكبر على الفقراء مقارنة بالأغنياء".

وأوضح ان " المعرضين لفقدان أعمالهم ويعملون بأجر يومي سيقع عليهم الضرر الأكبر جراء الوضع الراهن، و​الحكومة​ تتصدى لهذه المعضلة، زادت القيود علينا بسبب انخفاض أسعار ​النفط​، وهنا يبرز دور الشعب والجمعيات الخيرية".