البابا فرنسيس دعا الى انهاء الحرب في سوريا والعراق واليمن

دعا ​البابا فرنسيس​ في العظة التي القاها هلال ترأسه قداس ​عيد الفصح​ في ​الفاتيكان​ الى "تحفيف العقوبات الدولية والغاء الديون التي تثقل كاهل الدول خصوصا الاكثر فقرا والتي تعيق مساعدة المواطنين جراء انتشار وباء"كورونا"، معتبرا أن "هذا ليس وقت الانانية لان التحدي الذي نواجهه مشترك بيننا جميعا ولا فرق بين الناس"، مضيفا: "افكر ب​أوروبا​ فبعد الحرب ​العالم​ية الثانية كانت هذه القارة قادرة على عيش وحدة تضامن سمحت التغلب على منافسات الماضي"، مشددا على أنه "من الضروري اليوم عدم استئناف هذا التنافس"، مؤكدا أن "​اوروبا​ تواجه تحديا تاريخيا لا يعتمد على مستقبلها فحسب بل على العالم كله ولا تفوت فرصة باعطاء ادلة على التضامن"، مشددا على ان "هذا ليس وقت الانقسامات".

وشدد البابا فرنسيس على ان " هذا ليس الوقت المناسب للتصنيع والاتجار ب​الاسلحة​"، مؤكدا أنه "حان الوقت لانهاء الحرب التي دمرت ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​"، مضيفا: "كذلك في ​لبنان​ فليكن هذا الوقت عند الاسرائيليين ويستأنف ​الفلسطينيون​ الحوار ليعيشوا معا بسلام".

واضاف: "في عيد الفصح المسيح يعطي القوة للاطباء والممارضات الذين يقدمون انفسهم شهادة حب واولئك للذين يعملون لضمان الخدمات الاساسية اللازمة كشرطة والجيش وساهموا في العديد من البلدان بالتخفيف من الصعوبات نتيجة انتشار وباء كورونا"، مؤكدا انه في "الأسابيع الاخيرة تغيرت حياة الملايين فجأة"، ومشددا على أن "هناك قلق من المستقبل الغير المؤكد خصوصا لدى الذين فقدوا العمل"، مشجعا "الذين لديهم مسؤوليات سياسية على العمل بنشاط للصالح العام وتوفير الوسائل اللازمة للقيادة الحكيمة عندما تسمح الظروف باستئناف الانشطة"، مؤكدا أنه "يجب ان نتحد لمواجهة هذا الوباء".